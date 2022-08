El Teatro Cervantes llamó a crear una red federal

La gestora, que inició su mandato en noviembre pasado junto a Jorge Dubatti (subdirector), comentó a LA GACETA que crearon la Red Federal para apoyar y subsidiar a las salas que son oficiales, a otras que dependen de asociaciones civiles, como la Sociedad Española o la Italiana, o a las de las universidades o de los gremios. “Es decir, a aquellas que no pueden entrar en la órbita del INT porque no son independientes. En todo el país hay muchísimas”, afirmó Contreras. Hasta ahora no contaban con aportes federales específicos.