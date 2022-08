Elecciones 2023: “Los que dicen respetar la Justicia cuestionan un fallo”

El asesor secretario de la Municipalidad de la Capital, José Luis Avignone, dijo que no le sorprendió el fallo judicial y apuntó contra los magistrados Casas y Acosta. “Son jueces afines al gobernador y ex afiliados al PJ que renunciaron a la afiliación cuando fueron nombrados. Acosta era Interventor del Subsidio de Salud y Casas, empleada de Fiscalía de Estado”, expresó. El ex concejal señaló que antes del fallo se presentó como tercero en la causa y que no fue notificado respecto a la decisión de la sala I. A su vez, manifestó que la sentencia debe ser apelada hasta agotar las instancias.