El tucumano Tiago Olarte su experiencia mundialista en Israel

Olarte compitió en tres especialidades. En las pruebas de velocidad, marcó un tiempo de 10”954/1000 y avanzó a los 16 avos de final del certamen, donde cayó frente al checo Matej Hytych. En la competencia de Keirin culminó en la posición 19, mientras que en la prueba del Kilómetro empleó un registro de 1’6’’, para culminar entre los 30 mejores del mundo. “Estoy feliz con mis resultados. El nivel fue impresionante. Me vuelvo tranquilo a la Argentina porque deje todo y siempre trate de rendir al máximo. Al principio me costó un poco por la diferencia horaria, pero con el pasar de los días me fui sintiendo mucho mejor”, explicó el tucumano, que se ganó el derecho a viajar al consagrarse campeón Argentino juvenil de Velocidad y al obtener las medallas de bronce en Keirin y en la prueba del Kilómetro.