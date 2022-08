Regino Amado: "La Justicia se respeta o no se respeta; no puede ser a veces sí y a veces no"

El vicepresidente primera de la Legislatura, Regino Amado, salió a cruzarlo. Dijo que la sentencia solo ratifica la situación que se dio en las elecciones anteriores. "Hay jurisprudencia al respecto", afirmó. Seguidamente, sugirió que la oposición tiene una doble moral para medir las sentencias. "Ellos, a nivel nacional toman lo que dice la Justicia como lo más justo, y lo respetan. Pero en la provincia, donde la Justicia dijo que nosotros avancemos, no. Eso no puede ser: la Justicia se respeta o no se respeta", critico Amado.