Massa desplazó a una funcionaria kirchnerista

Se refirió así a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que a raíz de una acción de amparo interpuesto por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad” (Cepis) anuló el aumento tarifario que había dispuesto inicialmente el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016, por no haber realizado antes una Audiencia Pública que garantizara “el derecho constitucional a la participación de los usuarios”. A diferencia de entonces, argumenta ahora el Gobierno, las audiencias públicas ahora no son necesarias porque el aumento de las facturas a partir de septiembre no se deberá a un aumento de tarifas sino a un “retiro de subsidios”.