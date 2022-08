Punto de vista I: Entrampados entre lo ideológico y el pragmatismo

Frente a la profunda crisis económica, la actual gestión no solo evita usar el término ajuste, reemplazándolo por otras palabras en lo discursivo sino que las acciones que lleva a cabo surgen sólo de la necesidad y son contrarias a sus convicciones. Deben elegir entre alivianar a la sociedad reduciendo el peso del Estado o buscar extraer más recursos de ella para evitar tocar al Estado. La principal dificultad es que las medidas que puedan tomar obedecen a la coyuntura, no se corresponden con su posición ideológica y por ello podrían resultar ser soluciones solo temporales, no estructurales; que a largo plazo significan intensificar el movimiento pendular entre ejecutar una economía populista y la necesidad de corregir sus consecuencias ajustando.