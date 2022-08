Los condicionamientos nacionales y los mensajes de Manzur

Manzur estuvo en Tucumán y emitió dos mensajes políticos. En público, en pleno salón Blanco, respaldó a su reemplazante: “El peronismo en Tucumán tiene, debe y va a estar unido. Va a ser así. Vos, Osvaldo Jaldo, hacé lo que tengas que hacer y seguí adelante. El peronismo te va a acompañar y va a estar unido en Tucumán”. En el jaldismo opinan que esta es una señal más de que finalmente lo elegirá como sucesor. Aseguran de que el vínculo se afianza y de que no hay otra alternativa. Insisten en que la definición no puede ser aún, porque esto implicaría una inmediata pérdida del poder del actual mandatario de licencia. En el manzurismo, hay dos posturas. Los más mesurados creen que Manzur ya optó por el tranqueño, porque viene cumpliendo con su palabra. Hay otra línea que no confía en el interino y que espera que el titular del PJ tucumano opte por otro nombre. Una de las figuras de ese sector es el intendente taficeño, Javier Noguera.