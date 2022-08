Reconocidos tucumanos que estuvieron en reality shows nacionales respondieron a LA GACETA

- “Estuve en Talento Argentino en 2010-2011 con el grupo Quattro. Fuimos finalistas y luego trabajamos por todo el país y en países vecinos. También en 2012 en La Voz Argentina, primera edición, fui parte del team Miranda!, y esa fue otra experiencia increíble”, cuenta Cecilia Paliza. “Participar en estos realities me ayudó a seguir trabajando en la música. Siempre agradezco profundamente que me hayan elegido para estar. Aparte del aprendizaje que significó para mí, fue fantástico trabajar en esos estudios de TV tan grandes y con tremendas producciones. Me ayudaron mucho en mi actividad porque es una vidriera inmensa para que mucha gente conozca tu talento. Entonces no había redes, así que no pude capitalizar mucho la cantidad de gente que nos seguía en aquella época, pero me quedo con lo vivido. Uno debe seguir forjándose la carrera solo, pero con un gran empujón que nos dio cada reality show”, expresa la cantante.