Muchos de los que padecen dermatitis atópica sufren bullying

“‘Piel de tortuga’ me decían en la escuela; no me dolía tantísimo, porque amo las tortugas. Pero, a pesar de todo, con mis pocos años, sabía que me estaban diciendo algo feo”. Es uno de los recuerdos que María Aguilar le contó a LA GACETA. A los 14 años logró saber por qué su cuerpo la atormenta con picazón: vive desde bebé con dermatitis atópica.