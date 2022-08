Entre polución e incendios, en el sur el aire se volvió irrespirable

Mala palabra

Gustavo Guillén, de la Unión de Cañeros del Sur, hace pocos días se defendió de las acusaciones de las organizaciones ambientalistas en el sentido de que queman intencionalmente cañaverales. El productor advirtió que en este tiempo de seca para los productores es “muy perjudicial la quema de caña”. “Lo único que está resguardando la humedad de la raíz son las chalas. Y si la quemamos se produce un deterioro importante en los niveles de rendimiento y de protección del suelo en vista al rebrote”, explicó. Subrayó además que mal puede el sector instrumentar ese procedimiento en razón de que “la caña cosechada con integral y quemada no es permitida en los ingenios”. Y añadió: “las cañas de cosecha semi-mecanizada, que es un procedimiento antiguo y que se la realiza con machetes, es permitida y se quema en forma controlada y con las plantas caídas. No genera problemas. De todos modos es de un porcentaje muy reducido”. Según Guillén, “lo que ocurre con las grandes plantaciones que terminan en llamas tiene varios orígenes. A veces el incendio se genera desde los pastizales secos o por una quema de basura o el lanzamiento de un cigarrillo. También se dan casos intencionales y de gente dispuesta a provocar daños. Eso no se puede descartar”, indicó. “Lo concreto es que en esta época para nosotros es mala palabra quemar caña”, remató.