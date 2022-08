Martín Caparrós: “Argentina es un Boca-River, un partido que no puede ganarse”

- Al día siguiente se armó mucho quilombo, mucha gente nos atacó por haber publicado eso. Entonces Lanata me llamó y me dijo: “mirá, yo ayer me equivoqué cuando me mostraste el artículo y acepté que lo publicaras, así que hagamos una cosa: de ahora en más, no me muestres más tus artículos, mandalos directamente a diagramar”.