El análisis de Carlos Pagni en un #Encuentro con suscriptores de LA GACETA

¿Va a prosperar la imputación de asociación ilícita que solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”? ¿Podrá Carlos Beraldi, el abogado defensor de la tituar del Senado, demostrar que toda la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal no es evidencia sobre la que se pueda sustentar una condena contra la dos veces Presidenta de la Nación? ¿La ex jefa de Estado logrará aglutinar a todo el peronismo detrás de sí a partir de su alegato de que los argentinos asisten a un juicio que en realidad no es en contra de ella sino de los gobiernos nacionales y populares?