“El señor de los deseos”, una guía para ser humano de la mano del Diablo

- Resolví contar esta historia desde un personaje no querido por el mundo conservador y seudoreligioso. En esta sociedad, hasta las personas que se confiesan ateas está atravesadas por el catolicismo. Es la religión oficial del país. Además es muy interesante observar las características militares que tiene la jerarquía religiosa. Viven de manera muy parecida, ajenos a la realidad de la persona común. Entonces me pareció interesante que sea el Diablo quien pueda entretenerse con los presentes en la sala, tal cual lo haría el personaje que veo yo. El Diablo no sale de joda. Está en lo más alto del metauniverso. No necesita de boberías humanas. Tiene otros entretenimientos.