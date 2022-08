Macri anunció que es abuelo y habló sobre su candidatura: "No estoy anotado en la lista"

“Necesitamos ser confiables, porque este Gobierno destruyó la confianza, nadie quiere invertir nada. Tenemos que tener equilibrio fiscal, dejar de ser alcohólicos, no pedirle dinero a más nadie para no endeudarnos más, recortar gastos innecesarios empezando por los políticos y bajar algunos impuestos porque son confiscatorios y lograr un sistema laboral inteligente, una reforma laboral de hecho porque hay mucho trabajo en negro”, reflexionó el ex mandatario en relación a la situación del país.