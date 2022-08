Flor de la V se emocionó al hablar de sus hijos: "Son lo mejor que me pasó en la vida"

Y agregó: "En Facebook me apareció una publicación que yo había hecho el día que nacieron y lo que me gusta de esa red social es que te transporta automáticamente a ese momento. Estoy hablando y me tiembla el cuerpo. Porque todo lo que viví en ese entonces estaba atravesado profundamente por las emociones. Era algo que nunca en mi vida me imaginé que me podía llegar a suceder".