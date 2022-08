Video: tras la denuncia de su panelista, Karina Mazzocco tuvo que pedir disculpas a la Iglesia Universal

Y continuó el relato que despertó la polémica dentro del canal: “Mi viejo se estaba muriendo, lo internaron, él no se quería internar. Él creía en terapias alternativas. Finalmente lo internaron en un sanatorio que está en San Pablo, de los mejores del mundo, Sanatorio Moriah se llama. Lo construyó el dueño de la Iglesia Universal del Reino de Dios”, explicó. Acto seguido, el panelista contó la dramática situación que vivió cuando llegó al centro de salud para ver a su padre. “Viene la empleada de él de toda la vida y me dice ‘Diego por favor, sacá a tu papá de acá, se acaban de acercar dos obispos de la iglesia, autoridades máximas, a tu viejo y le decían, ‘moribundo, ¿vas a donar todo o no Marcelo’, ‘¿vas a donar todo a la Iglesia o no vas a donar todo a la Iglesia?, decí que sí, Marcelo’”, expresó el panelista y contó que estuvieron así durante 15 minutos. “Obviamente, mi papá nunca dijo que sí, porque se murió al día siguiente”, reveló.