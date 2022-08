US Open: Delbonis pasó a la final del clasificatorio para el último Grand Slam del año

Esta edición del US Open no tendrá al serbio Novak Djokovic (6°) entre sus participantes porque decidió no vacunarse contra la covid-19. Sí participarán el actual N°1 -y defensor del título-, el ruso Daniil Medvedev, y también el súper campeón español Rafael Nadal (3°), ganador de 22 títulos de Grand Slam.