"¡Uh, qué golazo!": La reacción de Mateo Coronel al ver su tanto desde 70 metros para Atlético Tucumán

“Una locura, estoy muy contento. No lo puedo creer, había intentado varias veces y uno trata siempre de pegarle desde mitad de cancha, pero no me imagine que iba a ser así. No no lo pude ver todavía, sí me mostraron un par de fotos”, expresó el futbolista de 23 años al término del partido, durante una entrevista con TV. Entonces, le mostraron un video en un celular y no ocultó su emoción. “¡Uhh, golazo. Qué locura!”, fue la reacción de Coronel al ver el tanto por primera vez.