Junto a referentes nacionales, Murga reafirmó que CREO presentará "nuevos candidatos" en Tucumán

"Vengo a ratificar lo que dijimos desde el primer momento. Todos los días las ganas y la esperanza me motivan. Queremos ser los actores confiables que nos ponemos a disposición de la sociedad de Tucumán. No venimos a sacarle el lugar a nadie. Perdería mi honor y mi dignidad si no daría este paso. Llegó el momento de poner en vidriera valores. No podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que poner el sacrificio, el coraje y el mérito. Dejemos de preguntarnos si es factible transformar Tucumán. En la política, el éxito está en conformar equipos y descubrir dirigentes nuevos que le devuelvan la esperanza a los tucumanos. Las instituciones y la República están en juego. Nos vamos a quedar mirando desde afuera o vamos a tomar las riendas y ocupar los espacios que esperan por gente comprometida y con valores", planteó, a modo de conclusión, el dirigente de CREO.