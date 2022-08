Pedro Solórzano volvió con todo

Entrenó apenas 12 días y volvió a competir luego de dos años y medio. Pedro Solórzano demostró que mantiene la calidad intacta y se consagró campeón del Regional del Norte del Jockey Club, uno de los torneos de hipismo más importante de la región.

“Estoy feliz y a la vez sorprendido porque no me imaginaba poder ganar y menos ser campeón”, resumió el jinete de 22 años, que se lució sobre la montura de “Gama Corrientes” para lograr el título en el certamen con vallas de hasta 1,30 metro.

“Peter” no competía desde febrero de 2020, cuando estuvo en Wellington (Estados Unidos). “Había dejado porque había muy pocos torneos acá y perdí el entusiasmo. Hace dos fines de semana fui al certamen de La Foresta y estuve colaborando con mi hermana, que fue campeona. Ahí me agarró nostalgia por sentir de nuevo la adrenalina de estar arriba de un caballo”, reveló Solórzano, que terminó los dos días sin cometer faltas, para relegar a su hermana Lourdes Solórzano al subcampeonato. “Tengo que agradecerle a mi hermana, que me prestó el caballo, al que yo había dejado de montar”, agregó.

En el primer día, Pedro empleó 61”80/100 y fue segundo, detrás de “Lulú” con “Cay Z” que marcó 57”90/100 sin derribar vallas, mientras que tercero finalizó Guillermo Carceller con “BM Hickstead”. “Después del primer día sabía que podía estar en la definición, porque me encontraba frente a un escenario 10 veces mejor del que me imaginaba”, explicó.

En el Gran Premio, el jinete mostró toda su experiencia. Pasó el primer recorrido sin cometer faltas y llegó al desempate junto Nicolás Yunes Ick con “La Marianita”. En la definición, Solórzano empleó 34”23/100 sin derribar vallas, mientras que el santiagueño marcó 34”48/100, pero con un derribo. “Con ‘Gama Corrientes’ nos conocemos de memoria. Lo monté desde el 2012 hasta principio del 2020. Me di cuenta que la conexión entre los dos sigue intacta. Volví a entrenar 12 días antes del certamen y en las prácticas no me sentía al 100%. Estuve a punto de no competir, pero la pasión pudo más y por suerte todo salió de maravilla”, indicó.

El jinete aún no decidió si seguirá montando. “Estoy con muchas ganas, porque ganar este torneo, que es uno de los más prestigiosos de la región, fue una gran motivación. Ahora tengo que ver cómo me organizo con el trabajo y ver si mi hermana me sigue prestando el caballo”, concluyó el campeón.