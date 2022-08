VIH: Descubren mecanismos que pueden permitir avanzar hacia la cura

Se supone que lo sabemos, pero no está de más repasar: el VIH causa la pérdida progresiva de un tipo de glóbulos blancos; y si la infección sigue su curso natural desemboca en sida. Pero hace tiempo que no tiene por qué ser así: se puede tratar; se sabe cómo prevenir y está demostrado que si se logra hacer indetectable la carga viral (es decir, la cantidad de virus en sangre), el VIH no se transmite en relaciones sexuales sin protección. Hay además ensayos de vacunas preventivas.