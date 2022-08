Rumbo a Qatar 2022: mucha expectativa, pero muy pocas certezas

Los diferentes kioscos de diario y revistas reciben numerosos pedidos todos los días; aunque sus dueños le confiaron a LG Deportiva que los fanáticos deberán armarse de un poco de paciencia. “No se sabe a ciencia cierta la fecha en que la llegará a Tucumán. Pregunté en el mayorista que tiene la distribución, y me dijeron ‘fin de mes’, sin más detalles”, explicó Cristian Vázquez, propietario de un kiosco de la esquina de Mendoza y Muñecas, dejando en claro que por ahora no se puede hacer mucho. “Al parecer no se puede hacer siquiera reserva de ejemplares. O sea, los kioscos no pueden reservar un determinado número y pagarlos por adelantado por ejemplo. Hay mucha gente preguntando, los chicos se vuelven locos”, agregó.