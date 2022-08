Enez 4R, un artista con futuro en el género urbano

- Me gustaría que la gente pudiera sanar con mi música porque fue ella la que me salvó en un momento complicado. Me acuerdo que, cuando era chico, escuchaba a Luis Alberto Spinetta y pensaba “también quiero generar esto”. Mi objetivo es que la gente se sienta cómoda y realmente identificada al escucharme. Lo importante es que podamos curarnos con las canciones, el resto (los lujos o el éxito) aparece en un segundo plano.