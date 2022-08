Cruces por el estacionamiento medido

El intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros (FdT), embistió contra su par de la Capital, Germán Alfaro (PJS-JxC), y lo desafió a que lo visite en su despacho para mostrarle todas las obras y el equipamiento que adquirió con los casi $2.000 millones de fondos no reintegrables que recibió su municipio en los primeros siete meses de 2022. El líder capitalino había ironizado que el distrito bandeño debería ser Dubai por el caudal de desembolsos que recibió por su afinidad con el gobernador Osvaldo Jaldo. “No seremos Dubai, pero lo invito al intendente Germán Alfaro a que me visite, lo espero en mi despacho. Lo puedo llevar a ver todas las obras y el equipamiento que hicimos (sic) con esos recursos, pero que él me invite a ver los contratos del estacionamiento pago, del Mercado del Norte; “cuando él quiera. Con todo gusto le voy a hacer ver que no es Dubai, pero hemos avanzado mucho. Quizás le pueda enseñar humildemente cómo se administra un municipio”, lanzó en diálogo con “Metro Club” (FM 89.1).