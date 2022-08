Santi Maratea cree que le pusieron droga en su vaso

El viernes, Maratea disfrutó de una fiesta y al día siguiente compartió su sospecha porque aseguró haberse comportado de un modo inusual. “¿Cómo andan? Yo bastante bien, o sea, ayer me la puse. No solamente me la puse, sino que tengo la sospecha de que me pincharon el vaso”, manifestó al comienzo del video y explicó qué significa la expresión.