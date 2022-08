Lince fue una aplanadora y se ganó el regreso a Primera

Lince vuelve a ser de Primera, y con justicia: el equipo de Silvano Bores al 800 jugó la final del Ascenso como si fuera la final del mundo y no le dio chances a Jockey de Salta, al que venció 38-18 en la antesala de la definición de Primera. Realmente, fue la actitud de los “Grises” lo que les permitió prácticamente sentenciar el resultado en el primer tiempo. La obsesión por recuperar su lugar en la categoría principa del NOA hizo que antes de completarse el primer cuarto de hora, el equipo dirigido por José “Lito” Molina sacara una diferencia de tres tries, apoyados por Lucas Noguera Paz, Ramiro Giménez y Tomás Suárez.

Consciente del buen juego que pueden desplegar los salteños con espacio suficiente, la defensa “lincera” no lo dejó ni respirar. El pack de forwards fue una picadora de carne a la hora de tacklear y una aplanadora en el scrum. En el complemento, Jockey intentó descontar, pero no pudo hacer demasiado contra un equipo que siguió jugando hasta el final con la misma fiereza, como si estuviera perdiendo. Los hinchas, que al principio cantaban “Lince va a volver”, cambiaron por el “Lince es de Primera” mucho antes de que terminara el partido, porque la historia ya estaba escrita. Otro try de Suárez y un try penal redondearon las cifras.

A los salteños les queda otra chance: el repechaje en la Liguilla de Clasificación, donde se pondrán en juego otras dos plazas para el “Súper 10” de 2023. En el duelo eliminatorio de cuartos de final, su rival será Tigres. A Cardenales le tocará enfrentar a Tiro Federal, el Jockey tucumano se medirá con Gimnasia y Tiro, mientras que Universitario de Salta lo hará con Santiago Lawn Tennis.