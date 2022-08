Pareceres: El triunfo de Laín

Nadal decía: “¿me hace ilusión conseguir títulos? Claro que sí, a eso me dedico, pero el éxito no depende sólo de mí. Lo único que no me puedo permitir es no darlo todo, es ser un mediocre. Las cosas no salen siempre como queremos. La derrota y la victoria forman parte de nuestra vida. Convivimos con ello a diario y hay que aceptar las dos cosas por igual”.