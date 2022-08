Disertación sobre el cierre de los ingenios tucumanos

En abril de 1972, durante el gobierno militar de Alejandro Lanusse se sancionó una ley que marcó una nueva época para la actividad y estuvo vigente durante 20 años. Consagró un sistema regulatorio inédito hasta ese entonces. “La ley 19.597 no hizo rico a nadie. Eso sí, para algunos, tanto ingenios como cañeros, resultó un tema interesante que no los perjudicó. El conjunto convivió con ella como pudo. No hubo grandes tensiones en ese período y, comparativamente con años anteriores, la participación del Estado fue mayor, pero no tanto porque así lo quisiera, sino porque toda la actividad aceptó que asumiera ese rol. A modo de síntesis, esos 20 años quedan en la historia como el tiempo en el cual reinó ‘su majestad el cupo’”, sostuvo Ibarreche. Durante la vigencia de la ley surgió la maquila, sistema que hizo posible la participación del cañero con una parte de los azúcares.