Los dragones despiertan nuevamente para cubrir todo de fuego y sangre

“House of the Dragon: DracARys” es un juego virtual de realidad aumentada que ya está disponible para su descarga en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google Play en una veintena de países, incluyendo la Argentina, como parte del universo expandido de “La casa del dragón” para fidelizar la audiencia (y darle entretenimiento de un capítulo al otro). Los fanáticos de todo el mundo ya pueden “incubar” y criar sus propios dragones en sus celulares y tablets. “Cada mítico animal será único para su usuario y, a medida que crezca, desarrollará su propia apariencia y temperamento impulsado por las interacciones de su guardián con él, basado en la tradición del mundo de George R.R. Martin. Los usuarios también aprenderán palabras Valyrias para comandar a su dragón a través de un sistema de reconocimiento de voz personalizado. Crecerán a un tamaño enorme, alcanzando hitos de desarrollo en su camino hacia la edad adulta completa, donde podrán recorrer el mundo para que otros usuarios de todo el mundo los vean e interactúen con ellos”, anunció el socio creativo de HBO Max en este proyecto, The Mill.