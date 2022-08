Una noche con el jazz clásico de Woody Allen

- Se podría decir que la elección musical se mantuvo por sobre las producciones, que con el paso del tiempo y el avance de la tecnología evolucionaron en cuanto a lo visual, al presupuesto, etcétera. Pero siguió predominando la elección de temas de jazz antiguo, tradicional y gitano, muchas veces repitiendo algunos temas que suenan como “Body and soul” o “I’ll see you in my dreams”. Uno puede ver una de las últimas películas como “La rueda de la maravilla” con una fotografía moderna e increíble, y la música del inicio es de los Mills Brothers de los años 30.