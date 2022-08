¿Cómo apoyar a mi hijo en la transición de la niñez a la adolescencia?

Escucha y comprensión

¿Qué pasa cuando no escuchamos a nuestros hijos? ¿Cuáles son las consecuencias? “Una mala experiencia en esta etapa puede dejar una huella profunda. El que no se tenga en cuenta su nueva identidad, que no pueda ir conociendo sus potencialidades y limitaciones, provocará un gran impacto emocional que puede desembocar en trastornos de conducta”, asevera.