La inesperada noticia de Calu Rivero: está embarazada

Calu Rivero, de 35 años, y el hijo del ex presidente de la Nación Fernando de la Rúa estuvieron en pareja allá por 2008. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, había declarado en aquel momento la actriz. Pero como tantos otros noviazgos, el de ellos no prosperó. Años más tarde se reencontraron y proyectan una familia juntos.