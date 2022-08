Quita de subsidios: Flavia Royón indicó cuánto será el aumento de las expensas

Al respecto, en A24 le consultaron por la ausencia de topes de consumo en los sectores más vulnerables. Al respecto Royón dijo: "En esta primera etapa a lo que es sector de bajos ingresos y tarifa social no van a sufrir actualización y no va a haber tope, porque hay un universo muy grande que no nos ha dado el tiempo de poder identificar. Tenés comedores que están como una casa más, como residenciales".