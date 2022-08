Natalia Oreiro le dedicó un tierno mensaje a Ricardo Mollo por su cumpleaños

Y contó parte de su estrategia para enamorarlo: "Nos hicimos muy amigos, yo lo miraba a él como diciendo ‘¡dale!’. Y él me miraba, me cuidaba un montón en las clases, por eso también me enamoré: su parte sensible me mató de amor. Me acuerdo un día que invité a varios amigos a casa, entre ellos estaba Ricardo. Me la pasé todo el día cocinando una lasaña vegetariana, y cuando estábamos charlando, a punto de cenar, dijo que se tenía que ir. No lo podía creer. Estuvo de viaje un par de semanas y cuando volvió nos vimos y empezamos a salir", confesó la uruguaya, quien en varias ocasiones describió que su sonrisa fue lo que más la hechizó.