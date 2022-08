El poeta Ángel Leiva expondrá hoy sus dibujos y pinturas

Nacido en Simoca en 1942, Leiva vive en Sevilla hace más de tres décadas; es doctor en Literatura por la Universidad de Syracuse, Nueva York. Poeta, docente y crítico de arte y literatura, es autor de varios libros, entre ellos, Celebración de la poesía, Condenada memoria, habla; Tierra querida; Furia de la nostalgia; La alegría perdida; En la ciudad de la alegría y Regreso al sur. “Alguna vez dijeron que siendo un poeta de la provincia, no era un poeta folclórico, sino que estaba en una poesía Rimbaud, Blake… no sé. Simoca es mi origen, mi cuna, aunque vivo en Sevilla hace 30 y pico de años. Andalucía me marca mucho, la música, que es fundamental, yo no hago rima, el ritmo es muy importante para mí, la musicalidad interna”, explica.