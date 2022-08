La voz del Indio Rojas creció en el monte salteño

“Cuando era chico bailaba en la sombra, no a la luz de los fogones, para que no me vieran mis viejos. No nos permitían bailar a los chicos. Después nuestros primos más grandes ya nos invitaban a bailar en el patio, con la familia”, contó el Indio Lucio Rojas, que esta noche actuará en el festival Atahualpa -que se iniciará a las 20 en el Club Central Córdoba- acompañado por siete músicos y tres bailarines. Promete un espectáculo con gran despliegue también en lo visual.