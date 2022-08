Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Juan y Richi son dos hermanos que se juraron no verse las caras, pero por una importante cantidad de dinero están dispuestos a hacer la excepción. Son glorias olvidadas de la música electrónica de los años 90 y ya nadie se acuerda de su banda. No obstante, son una leyenda en su pueblo, que les contrata para dar el pregón de las fiestas populares. Aunque su plan es llegar, hablar y marcharse con el dinero, no pueden imaginarse lo que les espera.