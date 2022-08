Presentación de Árbol que tiembla, nuevo libro de la poeta Denise León

Siguiendo con esa línea, la autora explicó que "Árbol que tiembla, es un libro dedicado a mi viejo. Es un diario de viaje. Y no es. Es la historia de una búsqueda. Y no, tampoco eso. Es un libro donde los vivos se mezclan con los muertos, como suele ser. Y así. Largo no es tanto porque está armado a partir de una serie de viñetas breves, hechas con ciertas imágenes que se me clavaron en la retina de la memoria (como cuando mi abuela contaba que la madre se le soltó de las manos como cuando se quitaba las pulseras y así), pero ciertamente es un libro que da vueltas alrededor de las casas que habitó mi familia a lo largo del tiempo".