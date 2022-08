Rumbo al Mundial de Qatar: en el camino de la justicia

Una de sus compañeras será Yasmashita, jueza de fortaleza física notable (su promedio de recorrido por partido es de 12 kilómetros, superior al de sus colegas), muy proclive al control férreo en lo técnico y disciplinario. Su experiencia la hizo mayormente en competencias femeninas asiáticas, pero dirigir encuentros de varones no le es ajeno. “El objetivo es llegar al punto en que no sea un gran problema que una mujer esté arbitrando un partido de hombres. En esta etapa estoy feliz de que esto esté causando sensación”, indicó. La japonesa llegó al fútbol como jugadora, influenciada por su hermano mayor. Lo jugó en la universidad, pero a poco de ello probó arbitrar partidos, y ya no abandonó más la actividad.