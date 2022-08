“Ojalá te mueras”: Piñón Fijo mostró los mensajes que recibió en medio de su problema familiar

Y explicó su versión sobre la situación por la cual Piñón Fijo no ve a sus nietos: “Hace ocho meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas, después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de los 35 años. Pero jamás le prohibí ver a sus nietos”.