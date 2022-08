El ex jugador de Atlético Ezequiel Cirigliano alegó que padece esquizofrenia

Según detalla Infobae, el abogado y un primo del ex volante central dieron otra versión. Descartaron el robo y se refirieron a la salud mental del ex futbolista. Aseguraron que el ex volante que no había ido a cometer ningún robo y manifestaron su “temor” porque el hecho de que estuviera armado estuviese relacionado a que quisiera hacerse daño a sí mismo debido a una “gran depresión” que atraviesa desde que no pudo regresar a River.