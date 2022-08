Amparo: Avignone pide a Jaldo que retire la demanda

“Señores del Partido Justicialista: mucho costó recuperar la democracia y la estabilidad de las instituciones, aún con la degradación actual de ellas, de los partidos políticos y de la dirigencia política. La República atraviesa momentos críticos: la pobreza, las disputas en el partido del gobierno, la inseguridad, el narcotráfico, la decadencia como sociedad nunca antes vista... los presagios no son para nada alentadores. No me imagino en breve haciendo campaña electoral en medio de semejante crisis económica y política que padecemos”. El alegato es del dirigente radical José Luis Avignone y forma parte de la carta que le envió a Osvaldo Jaldo, vicepresidente del PJ a cargo de la titularidad del partido oficialista. El objetivo de la misiva: que retire el amparo presentado por el PJ ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para declarar inconstitucionales los plazos electorales de la Carta Magna, que obligan a celebrar las elecciones provinciales en agosto de 2023.