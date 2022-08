La venta de vehículos no frena: “la compra de un auto es un refugio”

- Tucumán hoy representa aproximadamente el 3,5% de las ventas nacionales, con una fuerte participación de la venta financiada. En el país se vendieron casi 38.000 unidades 0 km el mes pasado y con eso el cálculo anual rondaría las 450.000 unidades, eso es mejor de lo que se había proyectado. Hoy, hay una restricción de oferta donde hay determinados modelos que la gente seña y están a la espera de terminar de fabricar o importar. En esto si ya entra el contexto macroeconómico nacional con una dificultad para las empresas fabricantes de importar los repuestos para la fabricación de los vehículos o bien importar las unidades que no son de fabricación nacional. La cantidad de vehículos comercializada es positiva si la comparamos con el año anterior. Tengamos en cuenta que 2021 estuvo marcado por la apertura y cierre de las restricciones que teníamos por la pandemia. Cuando comparamos 2022 con otros años de las últimas décadas, las variaciones de la industria automotriz fueron fluctuantes. Hubo años de 200.000 o 300.000 unidades y otros años de un millón. Entonces podemos decir que hoy la industria está limitada más que nada por la oferta y no así por la demanda y que además no llegó a sus niveles promedio históricos que podría llegar a las 600.000 unidades.