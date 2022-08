Animales de las Yungas cuentan sus desventuras en las plazas

- Si bien es una de las líneas de sentido que conforman la obra, cuando encaro un trabajo me gusta abrir diversos sentidos para que vayan germinando a lo largo de la acción dramática, lo que le da riqueza y multiplicidad a toda obra. Si bien es fundamental para las infancias el aprendizaje y la valoración del cuidado ambiental, quienes tenemos que realizar un cambio rotundo de perspectiva somos los adultos: si seguimos a este ritmo de destrucción vamos a ingresar irremediablemente a un punto de no retorno. Desde el arte podemos hacer algo para transformar y/o concientizar sobre el daño que ocasionamos como especie. No podemos continuar destruyendo el mundo como lo venimos haciendo, de forma sistemática y voraz. Cuando veo la depredación de las Yungas siento impotencia, pero a la vez me da fuerzas para seguir militando desde el teatro en esta y otras problemáticas de la sociedad actual, porque es una herramienta social que permite transformar el mundo.