Dólar soja: el Gobierno reconoció que “no hubo mucha liquidación con este sistema”

"No ha habido mucha liquidación con este sistema (dólar soja). Tuvimos algunas semanas con incertidumbre macroeconómica y afortunadamente hacer 3 semanas se fue estabilizando. Hubo una semana donde, más allá de esta herramienta, había cuestiones que la excedían y no había liquidación. La herramienta no está teniendo muchas liquidaciones y por eso los productores plantearon que no es de fácil acceso, es burocrática y tomamos el tema. Y nos comprometimos a analizarlo”, señaló.