“Trasmontaña Pasión Biker”: sabe lo que es superarse

Sin embargo, antes de conocer el mundo biker, Burieke estaba ligada a otra disciplina completamente diferente: el fútbol. En aquel entonces le habían diagnosticado una enfermedad que la llevó a cambiar su vida por completo. “Cuando se inició el fútbol femenino en San Martín, mi hermano más grande, Gustavo, me llevó al club y me inscribió sin que mi papá supiera. A veces me llevaba a escondidas a los entrenamientos. Y bueno, jugué varios años, hasta que me enfermé”, dijo la ex jugadora futbolista. “De un día para el otro tuve que dejar todos los deportes. Ahí me dijeron que necesitaba un trasplante. Hice todo lo que los doctores me dijeron y mi sobrino Franco Parra fue quien me donó un 40% de su hígado”, aseguró.