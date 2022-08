Diego Sabattini regresa con sus canciones de amor

“Seguí ligado a la música pero tuve otra actividad paralela, hasta que me llamó un productor muy conocido que me propuso volver. Así que pude darme el gusto de llenar el Teatro Astros, de la calle Corrientes, con mis fans, que vinieron incluso desde otras provincias -contó-. Fue algo que ni me imaginé que podía suceder. Venía gente con los vinilos que yo grababa para la CBS, para que se los firme. Es una bendición muy grande que me agarra en una etapa de mi vida donde vuelvo a enfocarme con muchas ilusiones y sueños de poder llevar mis canciones a la gente que siempre me siguió a lo largo de los años”.