Destrucción en la base aérea rusa de Crimea

“No soy un analista de inteligencia, pero esto no tiene buena pinta”, escribió en Twitter Mark Hertling, ex comandante de las fuerzas terrestres estadounidenses en Europa, enlazando con una imagen de la base rusa. “Así es. Es muy bueno”, respondió el general estadounidense retirado de cuatro estrellas Michael Hayden, ex jefe de los servicios de espionaje de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional.