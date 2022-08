Números de Oro: dos ganadores se dividieron el premio de $ 350.000

Gran emoción

“Completé la grilla”, fueron las palabras con las que -muy sorprendido- Juan Isidro Saavedra (59 años) le avisó a su esposa que había ganado los Números de Oro. Ella no caía. “No me quería creer -corrige el ganador-; entonces le pedí que controle ella, y me respondió que estaba todo bien”.