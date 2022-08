Una guitarreada en CiTá, con un paseo por distintos ritmos

- Me resulta difícil responder ya que el término popular me sigue resultando bastante confuso. La dinámica por la cual ciertas manifestaciones populares son absorbidas por el sistema y terminan respondiendo a lógicas del mercado es tan vertiginoso que a veces no es posible identificar lo genuinamente popular, si es que cabe el término. No es algo nuevo, son procesos que vienen dándose hace décadas, aunque creo que lo novedoso es la velocidad con la que se dan en la actualidad. En la música esos procesos se dieron o se dan en géneros muy varíados, cumbia, trap, folclore, tango, por mencionar algunos.